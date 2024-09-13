sonyazhytkova .13 сентября, 2024 14

Відомий актор не лише виступить режисером майбутньої детективної стрічки, але й зіграє головну роль - мільйонера Томаса Крауна.

За сюжетом, мільйонер Томас Краун, у виконанні Майкла Б. Джордана, задумує пограбування банку, аби додати гострих відчуттів у своє життя. Однак його ретельно продуманий план опиняється під загрозою, коли на його шляху з'являється спритна й приваблива жінка-страховий інспектор, яка стає для нього не лише небезпечною суперницею, а й можливою романтичною зацікавленістю.

Ця картина стане вже третьою екранізацією відомого сюжету. Оригінальний фільм 1968 року з легендарними Стівом МакКвіном та Фей Данавей отримав визнання, а римейк 1999 року з Пірсом Броснаном та Рене Руссо закріпив його успіх. Режисерами цих версій були Норман Джуїсон і Джон МакТірнан відповідно. Новий сценарій написав Дрю Пірс, відомий своєю роботою над "Міцним горішком". Для Майкла Б. Джордана це стане другою режисерською роботою після його дебюту з "Крідом 3", де він також зіграв головну роль.

Інформація щодо акторського складу, включно з виконавицею головної жіночої ролі, поки що не розголошується. Проте відомо, що наступним проєктом Джордана буде вампірський фільм, режисером якого виступить його давній партнер по роботі - Раян Куглер. Стрічка запланована до виходу в березні 2025 року, з такими акторами, як Делрой Ліндо, Джек О'Коннелл, Гейлі Стайнфелд, Вунмі Мосаку та Джеймі Лоусон.

Щодо нового римейку "Афери Томаса Крауна", дата прем’єри поки не оголошена, але шанувальники вже можуть очікувати на сучасне переосмислення класики з новими сюжетними поворотами та зірковим складом.

Джерело: Gamesradar