sonyazhytkova .12 декабря, 2024 14

Лука Гуаданьїно, режисер відомого фільму "Змагання", працює над новою екранізацією культового роману Бретта Істона Елліса "Американський психопат". Головну роль Патріка Бейтмана, одного з найвідоміших персонажів психологічного жаху, виконає Батлер.

Ця стрічка не є ремейком класичного фільму 2000 року з Крістіаном Бейлом, а новим поглядом на роман 1991 року, адаптованим сценаристом Скоттом З. Бернсом.

Хоча оригінальна книга поєднує чорну сатиру з шокуючим насильством, перша екранізація акцентувала увагу на психологічному трилері, в якому Патрік Бейтман, банківський працівник, поступово втрачає розум і перетворюється на жорстокого вбивцю. Раніше цього року ширилися чутки, що роль Бейтмана може дістатися Джейкобу Елорді. Цікаво, що і Батлер, і Елорді грали Елвіса Преслі у двох різних байопіках: "Елвіс" База Лурмана та "Прісцилла" Софії Копполи.

Проєкт "Американський психопат" обговорювався ще 13 років тому, коли Lionsgate анонсували адаптацію під керівництвом режисера Нобла Джонса. Також у 2005 році вийшов сиквел "Американський психопат 2" з Мілою Куніс, однак цей фільм не отримав підтримки ані від автора роману, ані від акторки.

Прем’єрна дата нової стрічки Гуаданьїно наразі невідома.

Джерело: Gamesradar