sonyazhytkova .3 августа, 2024 12

Актор поповнить зірковий склад, до якого вже входять Метт Беррі, Річард Мадден, Пріянка Чопра-Джонас, Стенлі Туччі, Леслі Менвілл, а також новий учасник — Джек Рейнор.

"Цитадель" - це ключовий проєкт у серії міжнародних шоу, що створюються братами Руссо. Серіал занурює глядачів у світ шпигунської агенції "Цитадель" та її грізного ворога - синдикату "Мантикора".

Зйомки другого сезону "Цитаделі" стартують цього року під керівництвом режисера Джо Руссо. Серіал, який створюється Amazon MGM Studios та AGBO, має у своїх рядах таких виконавчих продюсерів, як Ентоні Руссо, Джо Руссо, Анджела Руссо-Отстот і Скотт Немес. Шоуранером і виконавчим продюсером виступає Девід Вейл.

Перший сезон "Цитаделі" за короткий час завоював популярність, ставши другим за рейтингом новим оригінальним серіалом Prime Video поза межами США і четвертим у світі через 24 дні після прем'єри.

Джерело: Deadline