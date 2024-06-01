sonyazhytkova .1 июня, 2024 0

Актор виконає головну роль Лео - геніального крадія, який майстерно прораховує всі ходи та віддає перевагу стратегічним планам, не використовуючи насильство чи вогнепальну зброю.

У серіалі також з'являться Адріа Архона, Річард Дженкінс та Кадім Хардісон.

Режисерами перших чотирьох епізодів стануть Райан Флек та Анна Боден, які вже мають за спиною успішні проєкти. Виконавчими продюсерами шоу будуть сам Брубейкер разом із Джорданом Харпером, а також Філліпс, Сара Карбінер та Філіп Барнетт.

"Кримінальний" - це заплутані мережі кримінальних історій, зітканих на основі захоплюючої графічної новели, що стала лауреатом численних престижних нагород. Авторами її створення стали Брубейкер та Шон Філліпс.

Чарлі Ганнем здобув популярність завдяки ролі у серіалі "Сини анархії" та таким фільмам, як "Король Артур: Легенда меча", "Тихоокеанський рубіж", і "Загублене місто Z". Він також зіграв ключового персонажа у стрічці "Джентльмени" Гая Річі. Нещодавно він знявся у фільмі "Бунтівний Місяць" для Netflix і очолив серіал Apple "Шантарам". Його також можна у "Хуліганах з Зеленої вулиці", "Метелик", "Ніколас Ніклбі" та "Холодна гора".

Джерело: Deadline