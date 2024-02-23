sonyazhytkova .23 февраля, 2024 7

Майбутнє серії фільмів "Крик" перебуває під великим питанням після припинення зйомок сьомої частини через відставку Мелісси Баррери. Проте, здається, студія мала свої плани на подальший розвиток сюжету.

Актор Скіт Ульріх розкрив деталі цих ідей, в яких можливо була запланована трилогія з його участю та роллю Мелісси Баррери у головній ролі.

Під час ексклюзивного інтерв'ю для Screen Rant Ульріх розкрив ідею трьох актів, в яких головну роль виконувала б Мелісса Баррера. В цій концепції досліджувалися її потаємні вбивчі інстинкти, що пов'язані з її батьком, персонажем Біллі Лумісом, якого Ульріх грає у першій частині "Крику", а також у візіях, які виникали в уяві Сам у двох останніх фільмах. Актор пояснив:

"Так, саме так. Я мав надію на це, і це була концепція, що прозвучала кілька років тому. Це був трьохфільмовий план з цією метою. Проте, я ніколи не бачив сценаріїв сьомого фільму або щось подібне... І, можливо, вони не мали відношення до цього. Проте, я вірив, що якщо це мало сенс, воно точно вплине на сюжет".

Джерело: Мovieweb