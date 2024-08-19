sonyazhytkova .19 августа, 2024 5

Продовження "Шан-Чі та Легенда десяти кілець" перебуває на стадії розробки з 2021 року після величезного успіху першого фільму Marvel. Незважаючи на отримання зеленого світла, процес рухався досить повільно.

Нещодавно в інтерв'ю ComicBook.com Симу Лю, який зіграв головну роль у фільмі, поділився позитивними новинами. Актор зазначив, що, хоча багато деталей залишаються поза його контролем, проєкт неодмінно буде реалізовано. Лю висловив своє захоплення від можливості працювати над ним і запевнив, що стрічка буде вражаючою. Також він підкреслив, що наразі не може розповісти більше деталей.

Розробка фільму розпочалася в грудні 2021 року, коли режисер Дестін Деніел Креттон повернувся до проєкту. Однак подальший прогрес затримався, і у 2023 році Симу Лю висловлював сумніви щодо того, чи триває ще робота над зйомками.

Креттон також залишив пост режисера п’ятого "Avengers", що могло бути пов’язано з його зосередженням на продовженні "Шан-Чі". Чутки про можливий старт зйомок у 2025 році ще не підтверджені. Останнє оновлення від Лю з’явилося після того, як "Шан-Чі 2" не був включений у анонси на San Diego Comic-Con та D23. Натомість акцент був поставлений на майбутні фільми "Avengers", які знову зрежисують брати Руссо. Роберт Дауні-молодший також повернеться, але не як Залізна Людина, а в ролі антогоніста Doctor Doom.

Джерело: Gamesradar