sonyazhytkova .2 августа, 2024 9

У продовженні, що має робочу назву "Ніхто 2", Ллойд знову з'явиться разом із Бобом Оденкірком, який повернеться до своєї ролі.

Як повідомляє видання Deadline, до акторського складу також приєднаються - Конні Нільсен і Шерон Стоун, відома за роллю у фільмі "Основний інстинкт". Стоун зіграє антагоністку, що додає новий шар інтриги до сюжету.

Фільм "Ніхто", що вийшов у 2021 році, розповідав про колишнього агента ЦРУ Хатча Менселла (у виконанні Боба Оденкірка), який залишив небезпечну службу, щоб жити спокійним сімейним життям. Однак після нападу на його дім, Хатч знову змушений протистояти російській мафії, повертаючись до свого минулого. Крістофер Ллойд у цьому фільмі виконав роль батька Хатча, Девіда Менселла, колишнього агента ФБР, який також не цурався брудної роботи.

Деталі сюжету "Ніхто 2" поки що залишаються таємницею, але відомо, що сім'я Менселлів знову об'єднається, щоб протистояти новому лиходію у виконанні Шерон Стоун. Режисером стрічки стане Тімо Тьях'янто, а сценарій написали Дерек Колстад, Аарон Рабін, Боб Оденкірк та Умаїр Алім.

Прем'єра фільму "Ніхто 2" запланована на 15 серпня 2025 року.

Джерело: Gamesradar