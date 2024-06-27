sonyazhytkova .27 июня, 2024 8

Незважаючи на відсутність звичайної взаємодії персонажів через розмови, актори зазначили, що сценарій був надзвичайно детальним у тому, що вони мали передати через фізичні вирази.

В інтерв’ю для ComicBook.com Джозеф Квінн, відомий за роллю Едді у "Дивних дивах", розповів про різницю між звичайним сценарієм та цим:

"Сценарій був дуже описовим щодо різних епізодів, які ми повинні були пройти, але водночас майже не містив діалогів. Це було надзвичайно цікаво, коли діалоги були ефективними і влучно передавали підтекст. Спілкування було вкрай важливим, бо говорити в такому небезпечному середовищі, де кожен звук може стати фатальним, можна лише в разі крайньої необхідності. Решту ми мали заповнити самі".

Фільм, який вже отримав дуже позитивні перші відгуки, є приквелом до двох попередніх частин з Емілі Блант у головній ролі та режисурою Джона Красінскі. Події розгортаються у Нью-Йорку, де глядачі стають свідками початку вторгнення інопланетян очима жінки на ім’я Сем (Ніонго). "Тихе місце: Перший день" обіцяє використати звуковий ландшафт, що став візитною карткою перших двох фільмів, адже моторошливі зелені чоловічки є надзвичайно чутливими до звуків.

Оцінюючи необхідну фізичність у фільмі, Квінн також похвалив відданість своєї колеги:

"Лупіта пройшла неймовірну фізичну трансформацію для цієї ролі. Вона дотримувалася кетозу, і це було вражаюче спостерігати, як вона віддається кожній сцені настільки повністю".

Джерело: Мovieweb