sonyazhytkova .12 июля, 2024 8

Наразі відомо небагато деталей про сюжет, але стрічка розповідатиме про двох чоловіків, які є пристрасними коханцями і залишають Каліфорнію, щоб поїхати до Мексики.

Додатковий кастинг триває. Продюсерами виступають постійна колега Гейнса Крістін Вачон та Пем Кофлер.

Сценарій був розроблений Гейнсом разом з Феніксом та Джоном Реймондом.

Найближчим часом Рамірес з'явиться у фільмі Marvel "Капітан Америка: Новий світовий порядок", де він повернеться до ролі Хоакіна Торреса з серіалу "Сокіл і Зимовий солдат", де він грав разом із Ентоні Маккі. Прем'єра фільму запланована на 14 лютого 2025 року. Також його можна буде побачити у другому сезоні серіалу HBO "Останні з нас".

Останні роботи Раміреса включають комедію Сюзанни Фогель "Переможець", яка була представлена на кінофестивалі "Санденс" у 2024 році, та драму "З каштану" про любовний трикутник за участю Наталії Даєр та Рейчел Келлер. Він також знявся у шостому сезоні серіалу Netflix "Чорне дзеркало".

Джерело: Deadline