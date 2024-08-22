sonyazhytkova .22 августа, 2024 3

У стрічці головну роль зіграє Лілі Рейнхарт, а режисеркою стане Ута Брісевіц. Продюсерами проєкту виступлять Баррі Левінсон та Том Фонтана.

Сюжет "American Sweatshop" занурить глядачів у світ сучасних технологій, досліджуючи вплив соціальних медіа на життя людей. Головна героїня, Дейзі Моріарті (у виконанні Рейнхарт), намагається впоратися з хаосом у власному житті, але несподівано опиняється в темних глибинах інтернету.

Вона працює у невеликій компанії, яка займається перевіркою шкідливих і образливих матеріалів, що з'являються у соціальних мережах. Разом зі своїми колегами, Дейзі щодня переглядає мільйони постів, які "позначені для перевірки", зберігаючи певний відсторонений підхід і чорний гумор. Однак один особливо жорстокий відеоролик вражає Дейзі настільки, що вона вирішує вийти за межі безпеки офісу та клавіатури, щоб знайти винного і притягнути його до відповідальності.

На жаль, дата прем'єри фільму поки залишається невідомою.

Джерело: Deadline