sonyazhytkova .28 августа, 2024 7

Режисеркою стрічки виступає Кароліна Каваллі. Зйомки вже стартували на півночі Італії.

Головну роль у стрічці виконує Бенедетта Поркаролі, яка грає молоду жінку, переконану, що її життя йде не так, як мало би. Однак зустріч із семирічною дівчинкою змушує її змінити свої погляди.



Цей фільм є другим повнометражним проєктом Каваллі після успішного дебюту з "Амандою", в якому також брала участь Поркаролі. У "Аманді" вона втілила образ самотньої жінки, яка намагається відновити стосунки зі своєю подругою дитинства. Прем'єра цього фільму відбулася у 2022 році на Венеційському кінофестивалі в секції Orizzonti Extra, а згодом стрічку показали в Торонто.

Того ж року Кріс Пайн з'явився на Венеціанському фестивалі разом із картиною Олівії Вайлд "Не хвилюйся, серденько". Його нещодавні роботи включають "Підземелля і дракони" та "Пулмен".

Джерело: Deadline