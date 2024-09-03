sonyazhytkova .3 сентября, 2024 13

У інтерв'ю для Vogue Hong Kong акторка зізналася, що це її ідеальний персонаж від Disney.

За словами зірки серіалу "Ферзевий гамбіт" та фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", вона мріє про участь у мюзиклі, оскільки захоплена своєю професією і прагне нових викликів. Вона зазначила, що поєднання співу, танців та акторської гри на одному майданчику було б для неї надзвичайно захопливим.

Тейлор-Джой також зазначила, що їй було б цікаво спробувати себе в ролі чарівної Ельзи, адже тоді вона зможе не лише виконувати улюблену роботу, але й стати справжнім кумиром для своїх племінників, розповідаючи їм про те, що їх тітка – це сама Ельза, яка може випускати кригу з рук.

Хоча серед фанатів франшизи часто обговорюється можливість створення live-action адаптації "Крижаного серця", Disney поки що не підтвердила таких планів. Зараз студія зосереджена на створенні третьої та четвертої частин анімаційної серії, причому прем'єра третьої запланована на 2027 рік. Голосом Ельзи в анімаційних фільмах виступає Ідіна Мензел.

Джерело: Deadline