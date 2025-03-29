sonyazhytkova .29 марта, 2025 10

Джасмін Сіфас Джонс ("Походження", "Сліпа зона") поповнила акторський склад серіалу – нової драми за мотивами коміксів DC про Зеленого Ліхтаря.

До акторки приєднаються вже оголошені зірки: Кайл Чандлер, Аарон П’єр, Келлі Макдональд, Гаррет Діллахант, Пурна Джаганнатан та Ульріх Томсен.

Проєкт від сценариста Кріса Манді розповість про новобранця корпусу Ліхтарів Джона Стюарта (Аарон П’єр) і легендарного Хела Джордана (Кайл Чандлер). Вони – міжгалактичні правоохоронці, які занурюються у похмуре розслідування вбивства в самому серці Америки.

Джасмін Сіфас Джонс виконуватиме важливу гостьову роль – Молодої Бернадетт, матері Джона Стюарта. Її героїня – розумна, далекоглядна жінка, яка звикла бути "рятівницею" родини й вимагати від себе та близьких тільки найкращого.

HBO знімає восьмисерійний проєкт у співпраці з Warner Bros. Television та DC Studios. Шоуранером виступає Кріс Манді, а серед режисерів значаться Джеймс Хоус, Стівен Вільямс, Гіта Васант Пател і Алік Сахаров.

Нова інтерпретація історії Зеленого Ліхтаря обіцяє бути масштабною та інтригуючою. Чи зможе дует міжгалактичних детективів розплутати моторошну таємницю? Відповідь дізнаємося вже незабаром.

Джерело: Deadline