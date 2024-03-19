sonyazhytkova .19 марта, 2024 10

Міріам Марголіс знову підтвердила свою думку, що франшиза про хлопчика, який вижив призначена лише для дітей.

Талановита акторка Міріам Марголіс щедро поділилася своїми думками про факт, що за її переконанням, серія про Гаррі Поттера призначена виключно для дітей. Під час інтерв'ю на австралійському телеканалі ABC News Breakfast, вона надала поради дорослим, які ще не можуть відірватися від світу чаклунства, закликаючи їх "забути про це". Вона сказала:

"Я не розгнівана через це. Я просто вважаю, що це для дітей. І якщо ваші "яйця вже опустилися", то настав час забути про це. Ви знаєте, перейдіть до інших речей".

Марголіс, яка виконала роль професора Спраут у фільмі "Гаррі Поттер і Кубок вогню" у 2002 році, а також повернулася до цієї ролі у фінальній частині "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії – Частина 2" у 2011 році, назвала цю серію "великим твором" та "вражаючим набором фільмів". Однак вона вважає, що дорослі повинні забути про це.

"25 років минуло. Час дорослішати!". Нові слова Марголіс наступили за її попередніми, де вона також говорила про те, що культова магічна франшиза призначена для дітей. Вона висловила турботу про дорослих, які все ще звертаються до неї через Cameo для Гаррі Поттера, зокрема на весільних подіях.

"Я турбуюся про шанувальників Гаррі Поттера, тому що вони вже повинні були забути про це. Це було 25 років тому, і це для дітей. Я думаю, це для дітей.

Вони застрягають в цьому. Я роблю Cameos, і люди кажуть: 'У нас весілля в стилі Гаррі Поттера', і я думаю, 'Ого, як вони проведуть першу шлюбну ніч?' Я навіть не можу про це подумати. Ні", - завершила актриса.

Джерело: Мovieweb