sonyazhytkova .28 марта, 2025 0

Акторка приєднується до Ніколаса Цірілло ("Зовнішні мілини") у майбутньому психологічному трилері від Джона Росмана ("Нове життя"). Зйомки вже стартували в Нью-Мексико.

Сюжет розповідає про молодого чоловіка, який, слідуючи за загадковою жінкою, опиняється в ізольованому таборі вигнанців. Там він потрапляє під вплив харизматичного лідера, що проповідує тривожну ідеологію під назвою "Гра в мовчання". Просте, але моторошне правило швидко перетворює гру на смертельно небезпечну пастку, і головному героєві доведеться вирішити, чи готовий він повністю підкоритися цьому культу.

Ніколаса Цірілло зараз можна побачити у серіалі Hulu "Убивства Мердоків", а нещодавно він завершив зйомки у новому сезоні "Чорного дзеркала". Минулого року він зіграв у детективі "Покерфейс" з Наташею Ліонн для Peacock, а також з’явився у хітовому серіалі Netflix "Зовнішні мілини".

Сара Яркін нині сяє в серіалі "Шкільні душі" від Paramount+, який нещодавно отримав продовження на третій сезон. Також вона знімалася у "Платонічному коханні" (Apple TV), "Самотніх батьках" (ABC) та "Батьківщині: Форт Салем" (Freeform). У кіно її можна було побачити у горорі "Щасливий день смерті 2" від Universal/Blumhouse та слешері "Техаська різанина бензопилою" (2022) від Legendary/Netflix.

Хто ж зможе виграти у "Гру в мовчання"? Відповідь дізнаємося після прем’єри, дата якої поки що не розголошується.

Джерело: Deadline