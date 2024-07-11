sonyazhytkova .11 июля, 2024 14

Шоу базується на одноіменному графічному романі, створеному Едом Брубейкером і Шоном Філліпсом, який отримав багато нагород Eisner.



Емілія Кларк втілить персонажа на ім'я Меллорі, хитру та сміливу озброєну грабіжницю, яка так само майстерно володіє зброєю, як і своїм розумом. Вона є частиною банди, що спеціалізується на пограбуваннях, разом з Рікі Лоулесом (Гас Гальпер), з яким у неї палкі романтичні стосунки, схожі на знамениту пару Бонні і Клайда. Меллорі живе на межі, порушуючи закон, і приховує таємниці, які можуть поставити під загрозу її життя та долю всієї команди.

Окрім Гальпера, у серіалі також знімаються Чарлі Ханнем, Річард Дженкінс, Джон Гоукс, Адрія Архона, Логан Браунінг, Кадім Гардісон, Пет Гілі, Тейлор Селе, Алія Камачо, Майкл Мандо, Марвін Джонс III, Майкл Ксав'єр та Домінік Берджесс.

Джерело: Deadline