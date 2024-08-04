sonyazhytkova .4 августа, 2024 5

Акторка отримала роль у 2011 році і вперше з’явилася в серіалі у другому сезоні як вражаюча воїтелька. Незважаючи на суперечки, Брієнна залишалася улюбленицею фанатів, які вважали її одним з найцікавіших персонажів.

Нещодавно Крісті в інтерв'ю Radio Times обговорила свій новий фільм "Робін та розбійники" і згадала про свою роль у "Грі престолів". Акторка зізналася, що була настільки занурена в роль Брієнни Тарт, що не звертала уваги на реакцію фанатів. Попри критику восьмого сезону, вона похвалила адаптацію книг Джорджа Р. Р. Мартіна, створену шоураннерами Девідом Беньйофом і Даном Вайсом.

"Я не звертала багато уваги на це, бо була повністю поглинута своїм персонажем. Моя роль була надзвичайно цікавою та багатогранною, я дійсно насолоджувалася нею. Мені подобався сценарій і персонаж, створений Джорджем Р. Р. Мартіном, а адаптація Девіда і Дана була дійсно вражаючою", - зазначила Крісті.

В інтерв'ю акторка поділилася своїм прагненням до ідеального виконання цієї улюбленої ролі. Крісті розповіла, що постійно шукала найкращі способи передати образ Брієнни протягом усіх семи сезонів:

"Персонаж підтримував мене протягом усіх цих років. Вона ніколи не переставала надихати мене, і я не припиняла працювати над нею до самого кінця, навіть у сценах, що здивували багатьох, як, наприклад, посмішка Брієнни під час посвячення в лицарі. Для мене це мало сенс - це був момент, коли вона нарешті усміхнулася, бо отримала те, чого так довго прагнула в дуже особливий і інтимний спосіб".

Хоча ймовірно, що Гвендолін Крісті більше не повернеться до Вестеросу, її персонаж буде мати важливий зв'язок з головним героєм нового спін-офу "Гри престолів". Серіал "Лицар семи королівств" розгортається між подіями "Гри престолів" і приквелом "Дім дракона". У центрі сюжету, заснованого на оповіданні Мартіна, знаходиться Сер Дункан Високий (Пітер Клаффі), який бере участь у престижному турнірі з фехтування. У книгах Сер Дункан є нащадком дому Тарт, але повна інформація про його родовід ще залишається таємницею.

Фанати "Гри престолів" вважають, що очікування між сезонами серіалу було випробуванням, але справжнє терпіння потрібно тим, хто чекає на книги. Остання частина серії, "Танець з драконами", вийшла в 2010 році, і шанувальники чекають на "Вітри зими" вже 14 років без новин про його вихід. Незважаючи на це, Гвендолін Крісті залишається впевненою, що Джордж Р. Р. Мартін завершить свою серію.

Джерело: Мovieweb