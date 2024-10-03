sonyazhytkova .3 октября, 2024 2

Актор озвучить легендарного детектива Еркюля Пуаро в новій аудіопродукції для Audible.

У драматизованій версії класичного роману Агати Крісті "Загадкова справа в Стайлсі" Пітер Дінклейдж очолить величезний акторський склад, який перенесе цю захоплюючу історію на аудіо. Як повідомляє офіційний сайт Агати Крісті, адаптація розповідає про пораненого капітана Гастінгса (Хімеш Пател), якого запросили до великого сільського маєтку (Стайлс Корт) для відновлення після служби у Першій світовій війні. Проте спокій, на який він сподівався, перетворюється на справжній кошмар, коли матріарх родини Емілі Інґлеторп (Гаррієт Уолтер) стає жертвою жорстокого вбивства.

У цій заплутаній історії кожен має свій мотив, і ніхто не застрахований від підозри. Гастінгс, прагнучи розкрити таємницю та захистити родину від навали чуток, знає, що лише один чоловік зможе йому допомогти. У вишуканому костюмі та з гострим розумом він звертається до геніального детектива, якого колись знав – Еркюля Пуаро (Пітер Дінклейдж).

Пуаро набуває нового звучання завдяки Дінклейджу, який приєднується до списку відомих акторів, що втілили цього педантичного бельгійця на екрані, сцені та в аудіодрамах. Серед них – зірки, такі як Чарльз Лоутон, Альберт Фінні, Пітер Устінов і Девід Сучет. Хоча глядачі не зможуть побачити його в образі персонажа, Дінклейдж втілить нову версію детектива за допомогою свого голосу, підтриманого талановитим акторським складом.

Капітана Гастінгса озвучить Хімеш Пател, а роль антагоністки Евлі Говард виконуватиме Джесіка Ганнінг. До команди також приєднаються Гаррієт Уолтер, Роб Делані, Філ Данстер, Патрі Ферран, Джон Бредлі та Вівіан Опара.

Світ творів Агати Крісті неодноразово залучав зірок світового рівня до своїх адаптацій. Британський актор Девід Сучет є єдиним, хто зіграв у всіх екранізаціях історій про Пуаро, а його телевізійне шоу з 70 епізодами, що стартувало у 1989 році, стало домом для багатьох відомих зірок.

Нещодавні розкішні адаптації Кеннета Брана, зокрема "Смерть на Нілі", "Вбивство у Східному експресі" та "Привиди у Венеції", також привабили голлівудських знаменитостей, зокрема Мішель Пфайффер, Джонні Деппа та Галь Гадот.

Хоча остання робота Брана не здобула великих касових зборів, ми можемо знову побачити Пуаро в нових екранізаціях з новим актором. А поки що шанувальники можуть насолодитися виконанням Пітера Дінклейджа в "Загадковій справі в Стайлсі", яка вийде на Audible 14 листопада.

Джерело: Мovieweb