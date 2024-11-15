sonyazhytkova .15 ноября, 2024 6

Цей проєкт є переосмисленням відомої відеоігрової франшизи та створюється під керівництвом Фібі Уоллер-Бридж, авторки легендарного серіалу "Fleabag", що здобув чимало престижних нагород.

Софі Тернер потрапила до списку актрис, які проходили кастинг на одну з найбільш очікуваних ролей у кінематографі — Лару Крофт. Цю легендарну героїню, яка стала символом відеоігрової франшизи, раніше виконували Анджеліна Джолі та Алісія Вікандер. Однак тепер в руках Тернер може опинитися шанс втілити Крофт на екрані у новому серіалі від Amazon Prime Video.

"Tomb Raider", який прагне стати грандіозною історією з глобальними пригодами, вже отримав схвальні відгуки від продюсерів Amazon MGM Studios, які називають його "епічним" та "мандрівним". Проєкт, який Фібі Уоллер-Бридж давно хотіла реалізувати, має для неї особливе значення. Вона не раз підкреслювала своє захоплення Ларою Крофт і з нетерпінням чекає на роботу з таким складним і багатогранним персонажем, що подарує нове дихання цій культовій історії.

Незважаючи на те, що Софі Тернер має великий досвід роботи в історичних і драматичних проєктах, її участь у цьому серіалі обіцяє новий погляд на персонажа і, можливо, саме вона привнесе свіжий погляд на одну з найвідоміших героїнь у світі відеоігор.

Джерело: Deadline