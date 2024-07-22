sonyazhytkova .22 июля, 2024 6

Рамсі Болтон залишається одним із найпам'ятніших і найненависніших лиходіїв із культового серіалу HBO "Гра престолів".

Валлійський актор Іван Реон вдихнув у цього персонажа психотичну ноту, створюючи одні з найжахливіших сцен серіалу. В інтерв'ю з Кевіном Полові з CBR, Реон обговорив не лише свій новий проєкт для Peacock під назвою "Ті, що йдуть на смерть", а й поділився несподіваною реакцією фанатів "Гри престолів" при зустрічі з ним.

Рамсі Болтон був не лише божевільним і жорстоким, але й майстерно підступним. У серіалі він спочатку з'явився як союзник дому Старків і повернув Вінтерфелл від Теона Грейджоя (грає Альфі Аллен) для них. Однак, він зраджує Старків і приєднується до Ланністерів, які змушують Сансу Старк (грає Софі Тернер) одружитися з ним. У свій вільний час він катує Теона, одночасно правлячи у Вінтерфеллі, поки не з'являється Джон Сноу, щоб помститися йому.

У серіалі, насиченому відразливими персонажами, можна легко стверджувати, що Рамсі був найгіршим лиходієм у "Грі престолів", навіть перевершивши загально ненависного Джоффрі Баратеона своєю психотичною жорстокістю. Такий злий персонаж часто впливає на сприйняття актора, але за словами Реона, фанати серіалу ставляться до нього доволі прихильно. Він зазначив:

"Люди кажуть: 'Так, я ненавиджу тебе, мерзотнику', але це завжди трохи жартома. Люди, зазвичай, знають, що я актор, сподіваюся... Я не відчуваю негативу. Але інші, можливо, не підходять до мене, тому що, якщо ти дійсно вважаєш, що я - це персонаж, ти не захочеш підходити і розмовляти зі мною. Ти дійсно не хочеш говорити з кимось на кшталт Рамсі Болтона. Це ризикована справа".

Іван Реон з'явився лише у 20 епізодах серіалу, починаючи з третього сезону, але справив величезне враження. Його персонаж запам'ятався особливо через жорстоке ставлення до Санси та катування Теона, якого він перейменував на "Смердюка". Останнім часом шоу знову привернуло увагу завдяки прем'єрі приквелу "Дім Дракона", хоча Реон зізнався, що ще не бачив його, через брак часу.

Джерело: Мovieweb