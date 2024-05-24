sonyazhytkova .24 мая, 2024 7

Акторка долучається до Дієго Бонети у телешоу, що базується на коміксах "Ель Гато Негро" від Річарда Домінгеса, виробництвого якого було оголошено на початку лютого.

"Ель Гато" розповідає про Френка Герреро (Бонета), який повертається додому до Мексики після смерті батька. Там він опиняється у складних стосунках зі своєю відчуженою родиною, яка намагається заволодіти бізнес-імперією батька. Однак Френк виявляє, що його єдина спадщина – начебто непотрібна ділянка землі на кордоні – приховує лігво відомого костюмованого месника, "Ель Гато". Тепер Френк у небезпеці та змушений розгадувати таємниці минулого, щоб дізнатися правду про зв'язки батька з сучасною терористичною бандою.

Лоренца Іццо зіграє Розу, яка, опинившись у світі багатства після одруження, першою усвідомлює небезпеку, що загрожує її родині.

Серіал створив Ерік Карраско ("Foundation", "Supergirl"), який буде співкерівником проєкту разом з Турі Меєром та Альфредо Септієном ("Stargirl", "Smallville"). Окрім Карраско, виконавчими продюсерами серіалу є Бонета, Меєр, Септієн, Стів Старк з Toluca Pictures, Ендрю Міттман з 1.21 та Гонсалес Варгас. Співвиконавчими продюсерами виступають Кай Долбашян, Марілу Г. Карранза та Джоел Новоа-Шнайдер. Виробництвом серіалу займається MGM Television, підрозділ Amazon MGM Studios.

Джерело: Deadline