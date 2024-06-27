sonyazhytkova .27 июня, 2024 8

Разом із Лінкольном у телешоу зіграють Юен Бремнер ("На голці"), Індіра Варма ("Одержимість") та Ів Майлз ("Зберігаючи віру").

Ендрю Лінкольн отримав свою першу роль на британському телебаченні за останні десять років у новому трилері ITV "Холодна вода", в якому він, також, виступить як виконавчий продюсер. Автором сценарію - відомий драматург Девід Айрланд, а виробництвом займається компанія Sister.

У серіалі "Холодна вода" Лінкольн зіграє Джона, стриманого чоловіка, який, досягнувши середнього віку, таємно злиться на своє життя як батька-домогосподаря. Він переїжджає до тихого шотландського села і заводить дружбу з сусідом Томмі (Юен Бремнер), якого зневажає його дружина Фіона (Індіра Варма). Коли відносини між її чоловіком та новим загадковим сусідом стають дедалі напруженішими, підозри Фіони посилюються. Вона починає сумніватися, що Томмі є тим, ким здається на перший погляд.

Лінкольн найбільш відомий своєю роллю Ріка Граймса у популярному франшизі AMC "Ходячі мерці", яка нещодавно уклала угоду з Sky у Великій Британії. Він знімався у цьому постапокаліптичному серіалі протягом восьми років і нещодавно повернувся до своєї ролі у спін-оффі "Ходячі мерці: Ті, хто живе". Раніше він знімався у британських телесеріалах, зокрема у драмах BBC "Це життя" та комедії Channel 4 "Вчителі", а також зіграв головну роль у фільмі Річарда Кертіса "Реальне кохання". Останній раз Лінкольн з'являвся на британському телебаченні у серіалі Sky "Відбити удар" у 2010 році.

Серіал "Холодна вода", зйомки якого розпучнуться вже у 2024 році, є останнім телевізійним проєктом Девіда Айрланда, який здобув популярність як драматург, а також написав сценарій для серіалу Sky "Коханці". Він також з'являвся у комедії Channel 4 "Дівчата з Деррі" у ролі Шона Девліна.

Джерело: Deadline

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