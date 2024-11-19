sonyazhytkova .19 ноября, 2024 8

Зйомки фільму розгортаються в Римі, на легендарній студії Cinecittà, де вперше повністю використовують технології віртуального виробництва.

Події картини переносять глядачів до ізольованої станції Aquila, де мікробіологиня Семмі (Люсі Гейл) та її колега Лео (Люк Ньютон) змушені вступити в боротьбу за виживання команди, протистоячи смертоносній силі, яка має лише одну мету – знищити їх усіх.

Режисером проєкту став Мартін Оуен ("Вище і нижче"), а сценарій створили Метт Мітчелл, Вікі Сарджент і Ру Беррі.

Люк Ньютон, який здобув популярність завдяки популярному серіалу "Бріджертони", також відомий своїми ролями у серіалі Disney "The Lodge" та трилері Syfy "Lake Placid: Legacy".

Джерело: Deadline