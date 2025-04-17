sonyazhytkova .17 апреля, 2025 7

До майбутньої екранізації популярного роману Гувер "Спогади про нього" приєднався Руді Панкоу — актор, якого мільйони глядачів полюбили за роль ДжейДжея у популярному телешоу Netflix "Зовнішні мілини". До зіркового тріо увійшли також Майка Монро та Тірік Візерс.



Емоційна драма від студії Universal обіцяє стати справжнім кіноподією для всіх поціновувачів щемких історій про любов, втрати й надію. Режисерське крісло посіла Ванесса Касвілл, а сценарій створили сама авторка роману Коллін Гувер разом із Лорен Левін.

Роман "Спогади про нього", виданий у 2022 році, став світовою сенсацією — у США він розійшовся накладом понад шість мільйонів примірників. У центрі історії — болюча тема материнства, пошуку прощення й сили єдиного кохання, яке здатне зцілити навіть розбиту душу. Серед інших відомих книг письменниці — "Покинь, якщо кохаєш…", "Залишся, якщо кохаєш…", "Веріті", "Сповідь", "Огидне кохання" та багато інших..

Кар’єра Руді Панкоу стрімко набирає обертів. Після гучного успіху "Зовнішні мілини", що неодноразово входив до світового топу Netflix і зібрав кілька нагород, актор не зупиняється. Він блиснув на сцені в ролі Ромео в сучасній інтерпретації "Ромео і Джульєтти" в Гарварді, а також знявся у пригодницькому блокбастері "Uncharted: Незвідане" поруч із Томом Голландом і Марком Волбергом, що зібрав понад 400 мільйонів доларів у світовому прокаті.

З огляду на потужний творчий склад, глибоку історію та шалений інтерес до екранізацій романів Гувер, цей фільм має всі шанси стати новою емоційною бомбою на великому екрані.

Джерело: Deadline