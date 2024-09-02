sonyazhytkova .2 сентября, 2024 7

Пост під назвою "Дорогий(а) вцілілий(а)" був опублікований у співпраці з благодійною організацією No More, партнером екранізації книги Коллін Гувер, а також спільнотою Survivor Love Letter, що виникла з твітту, який закликав писати любовні листи жертвам насильства.

"Ви є уособленням стійкості та мужності, якості, які сяють навіть у найтемніші дні", – написав Джастін Бальдоні 30 серпня. "Кожна нитка у тканині вашого життя розповідає історію витривалості, сили та надії. Кожен ваш крок вперед, незалежно від його розміру, є проявом вашого непохитного духу і натхненням для інших".

Він також додав: "Можливо, ви не завжди бачите вплив, який маєте, але ваша подорож надихає і мотивує, освітлюючи шлях для тих, хто ще шукає світло. Хоча я ніколи не зможу повністю зрозуміти ваш біль і все, що ви пережили, я хочу, щоб ви знали - ви не одні у цій боротьбі. Ми з вами".



Лист завершувався словами: "Ви не просто виживаєте; ви процвітаєте, і в цьому ви надихаєте нас усіх. Нехай ваш шлях буде наповнений моментами глибокого спокою. І нехай ви завжди пам'ятаєте, що, борючись за радість, ви звільняєте нас усіх. Відправляю вам вдячність, силу та любов