sonyazhytkova .20 мая, 2025 10

Поки фанати Marvel завмерли в очікуванні новин про можливе повернення Брі Ларсон у "Месниках: Судний день", акторка готується до наймоторошнішої ролі у своїй кар’єрі - небезпечної матері з темним секретом у новому фільмі жахів "Fail-Safe".

Інсайдери повідомляють: Брі Ларсон веде перемовини щодо головної ролі в новій стрічці жахів "Fail-Safe", яку продюсує Джей Джей Абрамс. Фільм базується на моторошному оповіданні Філіпа Фракассі й обіцяє глядачам не просто історію про монстрів, а щось значно страшніше — викривлену правду про тих, кого ми любимо найбільше.

Сюжет обертається навколо хлопчика, який випадково розкриває темну таємницю своєї матері. Таємницю, яку родина ретельно приховувала від зовнішнього світу, намагаючись стримати... справжню сутність.

Режисерське крісло посяде Джей Ті Моллнер, чий "Преслідувач" вже наробив галасу серед критиків. А за сценарій відповідає Браян Даффілд — автор похмурих хітів "Любов і монстри" та "Ніхто тебе не врятує".

Для Ларсон це буде не перший контакт із нелюдським. Вона вже протистояла інопланетним загрозам у Marvel та зіткнулася з гігантським Конгом у "Конг: Острів Черепа". Але цього разу монстр може ховатися не в джунглях чи на іншій планеті — а в серці матері.

"Fail-Safe" — це обіцянка неочікуваного жаху: інтимного, психологічного, з домішкою родинної трагедії.

У розкладі Ларсон наразі вільний простір, та її участь у "Месниках: Судний день" досі лишається під питанням.

Можливо, замість рятувати світ, цього разу вона його лякатиме.

Джерело: Gamesradar