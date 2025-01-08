sonyazhytkova .8 января, 2025 13

Світ горору поповнився ще одним загадковим маніяком у масці. Цей фільм, присвячений Дню святого Валентина, вийде на екрани вже 7 лютого 2025 року, а перший трейлер обіцяє глядачам багато кривавих сцен і напруженого екшену.

Мейсон Гудінг, зірка "Крику" (2022) та його продовження "Крик VI", знову стикається зі смертельною небезпекою в новому слешері "Очі серця". У центрі сюжету — пара, яку зіграли Гудінг і Олівія Холт (відомої за серіалом "Жорстке літо"). Вони стають мішенню загадкового вбивці, який щороку влаштовує кривавий терор на День святого Валентина, полюючи на закоханих під час романтичних побачень.

Трейлер картини демонструє, як герої відчайдушно намагаються врятуватися від невблаганного маніяка. Події розгортаються на атмосферних локаціях — від закинутого парку розваг до автокінотеатру, де транслюють класичний фільм "Його дівчина п’ятниця".

Акторський склад поповнили ветерани жанру: Девон Сава ("Пункт призначення") і Джордана Брюстер ("Техаська різанина бензопилою"), а також Джіджі Зумбадо й Мікаела Воткінс. Режисером стрічки став Джош Рубен ("Перевертні серед нас"), а сценарій створили Філіп Мерфі, Майкл Кеннеді та Крістофер Лендон ("З Днем смерті"). .

Мейсон Гудінг, добре знайомий із протистоянням серійним убивцям, повернеться до ролі Чада в майбутньому "Крику 7".

Чи вдасться героям уникнути жахливої долі й вижити під час полювання безжального маніяка? Дізнаємося вже 7 лютого 2025 року.

Джерело: Gamesradar