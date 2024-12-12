sonyazhytkova .12 декабря, 2024 12

Актор, номінований на премію "Еммі", приєднається до Марка Волберґа у сиквелі популярної комедії Apple Original Films "Сімейний план". Постановкою фільму займається режисер Саймон Селлан Джонс, а Волберґ також виступить продюсером.

Крім Гарінґтона та Волберґа, у фільмі зіграють Мішель Монаган, Зої Колетті та Ван Кросбі. Оригінальна стрічка, яка вийшла торік, здобула статус найпопулярнішого фільму на Apple TV+ одразу після релізу.

Сюжет другої частини залишається інтригою, проте відомо, що події розгортаються у Європі на тлі різдвяних свят. Герой Марка Волберґа, Ден, планує ідеальну подорож для своєї родини, але минулі події починають переслідувати його у найнеочікуваніший спосіб. Над сценарієм працював Девід Когґесголл.

Кіт Гарінґтон нещодавно отримав високу оцінку критиків за роль харизматичного мільярдера Генрі Мака у серіалі HBO "Індустрія", а також знявся у трилері "Звір всередині", продемонструвавши свою акторську багатогранність.

Джерело: Deadline