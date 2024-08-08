sonyazhytkova .8 августа, 2024 8

Цей популярний серіал, який вже привернув увагу глядачів своїми драматичними фіналами, не знайшов місця в серці актора, відомого за легендарною роллю Джона Сноу.

Кіт Харінгтон пояснив, що не збирається дивитися "Дім дракона", оскільки провів занадто багато часу у світі "Гри престолів". Проте він висловив підтримку команді спінофу, зазначивши, що проєкт отримує багато схвальних відгуків, хоча він сам не планує його переглядати.

Події приквелу "Гра престолів" розгортаються за 200 років до оригінального серіалу, коли члени родини Таргарієнів боролися за Залізний трон, що призвело до громадянської війни, відомої як Танок драконів.

Проте, навіть незважаючи на ці сюжетні зв’язки, Харінгтон вирішив утриматися від перегляду. В "Грі престолів" він виконував роль Джона Сноу, таємного бастарда з роду Таргарієнів, який став однією з центральних фігур серіалу, об’єднавшись з Дейнеріс Таргарієн для перемоги над Королем Ночі та порятунку Семи Королівств від вічної зими. Після восьми сезонів та стількох років на знімальному майданчику бажання Харінгтона не повертатися до Вестеросу здається цілком зрозумілим.

"Я, ймовірно, не буду переглядати 'Гру престолів' багато років, знадобився час, щоб залишити це позаду", - зізнався актор.

Цікаво, що другий сезон "Дому дракона" в деяких моментах відтворює епічні сцени з "Гри престолів". У восьмому епізоді з’являється видіння Деймона, яке нагадує "Пісню льоду та полум'я", включаючи появу Дейнеріс з трьома маленькими драконами. Однак роль Матері драконів зіграла інша акторка, а не Емілія Кларк, яка виконувала цю роль в оригінальному серіалі.

Джерело: Gamesradar