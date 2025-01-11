sonyazhytkova .11 января, 2025 2

Рей Стівенсон, який зіграв колишнього джедая Бейлана Скола в першому сезоні "Асоки", пішов із життя в травні 2023 року, за три місяці до прем’єри шоу. Його персонаж, один із антагоністів серіалу, швидко став улюбленцем фанатів.

Шоуранер "Асоки" Дейв Філоні зазначив:

"Мені здається, він був би у захваті. Найбільше жалкування — це те, що він не зміг повною мірою відчути цю любов від глядачів. Але я радий, що він був із нами на Star Wars Celebration, побачив трейлер і отримав частинку цієї уваги від шанувальників. Їхня підтримка щодо Рея та його персонажа була неймовірною".

Рей Стівенсон був відомий своїми ролями у серіалах "Рим", "Чорні вітрила" та "Вікінги", а також у фільмах "Каратель: Територія війни" і "Тор". Крім того, він озвучував персонажів в анімаційних серіях "Зоряні війни: Повстанці" та "Війни клонів".

Рорі МакКанн, який замінить Стівенсона, прославився роллю Сандора Клігана, відомого як Пес, у "Грі престолів". Актор також з’явився у фільмі "Джуманджі: Наступний рівень" і озвучував персонажів у серіалах "Легенда про Vox Machina" та "Трансформери: Земна Іскра".

У другому сезоні "Асоки" МакКанн приєднається до зіркового акторського складу, куди входять Розаріо Доусон, Наташа Лю Бордіццо, Мері Елізабет Вінстед та Ларс Міккельсен. Виробництво нового сезону має розпочатися навесні цього року. Точна дата прем'єри, поки що невідома.

Джерело: Gamesradar