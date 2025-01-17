sonyazhytkova .17 января, 2025 8

Акторка Медхен Емік, яка зіграла Шеллі Джонсон у легендарному телешоу "Твін Пікс", поділилася теплими спогадами про режисера Девіда Лінча, який нещодавно пішов із життя.

"Мені складно знайти слова, щоб описати втрату не лише великого митця, а й надзвичайної людини", — зізналася Емік. "Девід Лінч був моїм наставником. Яка ж я була щаслива, що мала такого друга — завжди готового підтримати чи дати пораду".

Вона назвала режисера своїм "північним зоряним дороговказом", який був поруч у найважливіші моменти її життя. "Він бачив, як я змінювалася, як стала матір’ю, і надихав мене, коли я вирішила спробувати себе в режисурі. Наші довгі розмови у його домі на пагорбі залишаться зі мною назавжди. Ми сміялися, плакали, знаходили нові ідеї. Я дуже сумуватиму за тобою, Девіде. До зустрічі на іншому боці", — завершила вона свої слова, підписавшись: "Твоя Медхен".

Емік вперше виконала роль Шеллі у серіалі "Твін Пікс" (1990–1991), повернулася до цього образу у приквелі "Твін Пікс: Вогонь, іди зі мною" (1992) та в серіалі "Твін Пікс: Повернення" (2017).

Смерть Девіда Лінча настала після госпіталізації через ускладнення емфіземи. За повідомленнями, режисеру довелося залишити дім через пожежу Sunset Fire, що могло вплинути на його стан.

"Із глибоким сумом ми повідомляємо про втрату нашого дорогого Девіда — видатного митця та чудової людини", — йдеться у заяві родини. "Нам дуже важко, і ми просимо про приватність у цей складний час. Світу тепер бракує яскравої постаті, якою був Девід. Але, як він сам любив говорити: 'Звертайте увагу на пончик, а не на дірку'. Нехай сьогоднішнє небо буде таким же яскравим, як його унікальна творчість".

Джерело: Deadline