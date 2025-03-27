sonyazhytkova .27 марта, 2025 2

Алісса Мілано отримала роль у новій стрічці "Автошкола" (Driver’s Ed), режисером якої виступає Боббі Фарреллі. Це вже третій спільний проєкт акторки та постановника після "Прохідного балу" та серіалу "The Now".

Фільм розповість про групу підлітків, які викрадають навчальну машину своєї автошколи, щоб вирушити в дорожню пригоду. Їхня мета – допомогти старшокласнику повернути свою дівчину, яка нещодавно переїхала до коледжу.

До акторського складу стрічки увійшли Кумейл Нанджіані ("Кохання – хвороба"), Моллі Шеннон ("Суботнього вечора в прямому ефірі"), Сем Нівола ("Білий лотос"), Софі Телегадіс, Мохана Крішнан, Айдан Лапрете ("Дикі"), Лайла Пейт ("Зовнішні мілини") та інші.

Для Аліси Мілано ця роль стане черговим поверненням на великий екран після нещодавньої появи в трилері "Без сорому" від Netflix. Чи подарує "Автошкола" їй нову хвилю популярності – побачимо після прем'єри!

Джерело: Deadline