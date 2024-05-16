sonyazhytkova .16 мая, 2024 6

Актор зіграє одну з головних ролей в цьому напруженому детективі, створеному Джей Джей Бейлі, який також відповідає за сценарій першого епізоду та розробку телешоу.

"Війна полювання" - це не просто ще один кримінальний серіал. Він розповідає про маленьку команду розслідувачів, що об'єдналися з метою відстежити та затримати найнебезпечніших злочинців, яких коли-небудь бачила країна. Усі вони щойно втекли з таємної в'язниці, якої, здається, і не існувало.

МакКензі втілить образ Шейна Флоренса - колишнього солдата з Іраку та наглядача у високо класифікованому закладі, який відзначається безкорисливістю, щирістю та харизмою. Він, також, виступає виконавчим продюсером серіалу, разом з Джейком Кобурном. Виробництвом займається студія "Universal Television", яка є частиною "Universal Studio Group".

Джош МакКензі відомий своєю роллю Лукаса Гейза в телешоу NBC "La Brea", де він грав протягом усіх трьох сезонів. Наступним проєктом для нього стане участь у другому сезоні австралійського серіалу "The Twelve".

Джерело: Deadline