Таня Гончаренко .16 сентября, 2023 11

Акриса Нів Кемпбелл, яка зіграла Сідні Прескотт, у легендарній франшизі режисера Уеса Крейвена, пітверджує свою позицію, щодо відмови у зйомках фільму "Крик VI", через образливу пропозоцію.

"Який твій улюблений жахливий фільм?". Для багатьох шанувальників хорорру відповідь завжди асоціюється з режисером Уесом Крейвеном і творцем Кевіном Вільямсоном, а саме - "Крик".

Франшиза почалася у далекому 1996 році і одразу захопила поціновувачів

жанру. Актриса Нів Кемпбелл була у цьому проекті з самої першої прем`єри фільму. Однак практично не з’явилася у шостій частині.

Не зважаючи на любов до персонажу, якого їй довелося грати, актриса вимушена була відмовитися, через гонорар, який їй запропонували за участь у новому фільмі. Та підкреслила, про важливий принцип рівної оплати праці.

«Я дійсно вірю, що якби я була чоловіком, пропозиція була б іншою. Я не можу це довести, але це те відчуття, яке у мене є. Так в який момент приходить самоповага? Вона завжди повинна бути на першому місці, чи не так?» - наголосила акторка.

Джерело: Movieweb