sonyazhytkova .29 сентября, 2024 5

Актор зізнався, що його нова романтично-драматична стрічка "We Live in Time" стала справжньою віддушиною в часі самопроголошеної кризи середніх років.

У цій стрічці він зіграв у парі з Флоренс П'ю. Прем'єра фільму відбулася на міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) на початку цього місяця, а тепер Гарфілд активно просуває цю зворушливу історію кохання на 72-му Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні.

Під час інтерв'ю 28 вересня актор зізнався, що справді переживає кризу середнього віку: "Коли я прочитав сценарій, я глибоко замислився над сенсом існування. Це завжди мене хвилює, але в той момент ці роздуми стали особливо актуальними. Я розмірковував про життя, смерть, кохання, сенс, час... На порозі 39 і 40 років я спостерігав за тим, що відбувається навколо, і ставив собі запитання: 'Що далі?'".

Сцена знайомства головних героїв у "We Live in Time" вражає своєю оригінальністю для романтичного жанру: Тобіас, персонаж Гарфілда, несподівано зустрічає Альмут (Флоренс П'ю), коли вона випадково збиває його автомобілем. Лише згодом, коли Тобіас, сильно травмований і забинтований, приходить до тями, він стає свідком зустрічі зі своєю справжньою любов'ю.

Гарфілд акцентує, що для нього було важливо передати цю незвичну сцену, яка по духу нагадує центральну екшн-сцену, подібну до тих, що ми звикли бачити в пригодницьких фільмах.

Фільм "We Live in Time" зосереджений на темах любові, а не героїзму. Співпраця Гарфілда та Флоренс П'ю стала вдалим тандему, адже обидва актори є одними з найяскравіших молодих талантів Голлівуду. Хоча Гарфілд завжди буде асоціюватися з образом "Людини-павука", він вважає, що поняття "герой" не пасує його персонажам, які стикаються з тяжкими наслідками раку. Актор підкреслює, що для тих, хто пережив подібні випробування, ідея героїзму є недоречною; це швидше питання життєвої необхідності.

Фільм "We Live in Time" вийде в обмежений прокат 11 жовтня, пропонуючи глядачам зворушливу історію про кохання та людську стійкість.

Джерело: Мovieweb