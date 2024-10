sonyazhytkova .15 октября, 2024 5

Джессі Айзенберг розповів про роботу над третім фільмом популярної франшизи, наголосивши, що знімальна команда та актори щодня "щипали себе", не вірячи в те, наскільки "дивовижною" вийшла стрічка.

На червоній доріжці Лондонського кінофестивалю BFI під час прем'єри свого нового фільму "Справжній біль", в якому також знімається Кіран Калкін, Джессі Айзенберг поділився подробицями про третю частину "Ілюзії обману", відповідаючи на запитання журналістів GamesRadar+ щодо очікувань глядачів.

"Ми провели три місяці в Будапешті, і я майже обійшовся без травм, хоча все ж зламав палець", — іронічно зазначив актор. "Проте фільм вийшов абсолютно вражаючим. Режисером є Рубен Флейшер, і це вже четверта наша спільна робота". Він додав: "Щодня, приходячи на знімальний майданчик, ми щипаємо себе, адже все — від декорацій до магічних трюків і акторського складу — дійсно неймовірне".

Окрім Айзенберга, у новій частині повертаються Марк Руффало, Вуді Гаррельсон, Дейв Франко, Айла Фішер, Ліззі Каплан, Морган Фрімен та Деніел Редкліфф. До них також приєдналися Аріана Грінблатт, Домінік Сесса, Джастіс Сміт і Розамунд Пайк. Флейшер, відомий за фільмом "Вітаємо у Зомбіленді", став режисером третьої частини, замінивши Луї Летерьє ("Ілюзія обману") та Джона М. Чу ("Ілюзія обману 2").

Хоча сюжетні деталі фільму поки тримають у секреті, слова Айзенберга дають зрозуміти, що нас чекає масштабне і захоплююче видовище, яке не поступатиметься попереднім частинам.

Прем'єра "Now You See Me 3" запланована на 14 листопада 2025 року.

Джерело: Gamesradar