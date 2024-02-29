sonyazhytkova .29 февраля, 2024 8

Актор підкреслив, що його час у ролі Дракса з фільмів "Стражі Галактики" минув, але він розглянув би повернення до МCU у новій, "більш складній" ролі.

У співбесіді з Gizmodo Батіста зазначив, що він "відповів би на дзвінок", якщо його запросили Marvel або DC, але погодиться на роль лише у разі, якщо вона буде достатньо цікавою.

"Ні, ні. Коли я сказав, що я завершив, я справді просто завершив свою подорож як Дракс. У мене все ще є відносини з Marvel. Я знову бачив Кевіна Файгі, Лу [Д'Еспозіто] як раз два тижні тому. І вони знають, що я був би готовий прийняти роль. Я люблю цей універсум - універсум супергероїв. Я фанат. Тому якщо Marvel або DC подзвонять, я відповім на дзвінок. І якщо роль буде цікава, я буду відкритий для неї. Я просто маю бажання виконати більш складнішого персонажа. Можливо, більш виразного. Мені би хотілося зіграти, наприклад, злочинного майстра у світі супергероїв. Так, але в той же час, це не означає, що я закінчив із цим. Просто моя подорож з Драксом наразі завершилася", - сказав він.

Батіста останній раз з'явився у ролі Дракса у фільмі "Стражі Галактики, частина 3" у 2023 році, який є фіналом для цієї культової команди. За свою кар'єру, він неодноразово висловлював повагу до мистецтва і прагнення до постійного розвитку. Починаючи з першого фільму "Стражі Галактики", який став однією з його перших ролей, актор демонструє бажання відчути щось нове, якщо повернеться до жанру коміксів.

Джерело: Мovieweb