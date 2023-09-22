Таня Гончаренко .22 сентября, 2023 3

Світ кіно приголомшлений новиною про те, що зірка Marvel, Кріс Еванс, планує зробити крок назад від акторської діяльності та насолоджуватися життям подалі від камер. Після декількох дуже активних років, особливо після приєднання до Кінематографічного Всесвіту Marvel у ролі Стіва Роджерса, відомого також як Капітан Америка, Кріс Еванс бажає забути про славу, грати менше та радіти успіху, якого він досяг.

У 42 роки Кріс Еванс став однім з найпопулярніших акторів Голлівуду. Всесвітня слава, яку йому принесла роль Капітана Америки та підняла його кар`єру, дозволила навіть обирати проекти, на яких він справді хоче

працювати.

Однак останнім часом актор повільно віддаляється від камер, обираючи

працювати менше.

"Зараз справа дійсно в тому, в який час року ми знімаємо? Чи пропущу я осінь?

Знаєте, мені не хочеться пропустити осінь. У мене їх обмежена кількість. Я міг би просто робити меблі для будь-кого і бути щасливим. Я не хочу - я повинен правильно сформулювати це - я не хочу витрачати занадто багато часу в цій індустрії, в яку я вже вклав 20 років." - говорить Еванс.

"Іноді мені хочеться запитати себе, чи не втрачаю я щось - я думаю, що я дуже цілеспрямована людина. У мене багато енергії. Я прокидаюся рано, роблю багато речей за день, але це не завжди пов`язано з акторською діяльністю. Іноді читання сценарію - останнє, що я хочу робити. Я не працював весь рік і не планую, і це було чудово"- поділився актор з журналом GQ.

Кріс Еванс обіцяє приділяти більше уваги власному життю та насолоджуватися

кожним моментом, не пропускаючи цінних років.



Чи зникне актор назавжди зі сцени, чи це тимчасова пауза - покаже час.

Однак фанати актора сподіваються, що він все ж знову з`явиться на екранах і

здивує їх новими ролями.

Джерело: Movieweb