sonyazhytkova .27 мая, 2024 2

"Людина-Мураха та Оса: Квантоманія" розділила багатьох шанувальників Marvel через сюжетну лінію з мультивсесвітом, яка представила Канґа Завойовника у кіновсесвіті Marvel.

Однак, для зірки Корі Столла саме перший фільм "Людина-Мураха" створює певні розбіжності в родині – його восьмирічний син відмовляється його дивитися через одну конкретну причину.

Столл зіграв Даррена Кроса у фільмі 2015 року, який познайомив глядачів з героєм, здатним змінювати розміри, у виконанні Пола Радда. Хоча спочатку Крос не був головним антагоністом, незабаром він перетворився на ще одного жадібного до влади злодія, якого потрібно було зупинити... зменшивши в розмірах. Незважаючи на те, що Крос, здавалось, загинув у фіналі фільму, у 2023 році в "Квантоманії" він повернувся у формі M.O.D.O.K. після того, як був переміщений у Квантовий світ.

В інтерв'ю для PEOPLE Столл пояснив, що, незважаючи на спроби переглянути каталог фільмів Marvel разом із сином, той не хоче бачити свого батька в ролі поганця і відмовляється дивитися цей фільм. Він сказав:

"Він сказав: 'Це дивно.' [Я думаю], що бачити мене в ролі злодія для нього трохи дивно".

Хоча багато дітей мріють мати відомих батьків, Столл додав, що завжди намагається донести синові, що не робить це заради слави. Під час поїздки до Італії, де він разом із дружиною Надією Боуерс працював над театральною постановкою, Столл наголосив, що йому важливо, щоб син розумів, що слава не є самоціллю. Він пояснив:

"Він насправді побачив, що входить у створення роботи. Це було дуже важливо для нас, щоб він знав, що я роблю це не для того, щоб бути знаменитим. Слава - це побічний продукт, щось, що допомагає отримати більше роботи, але справжня цінність - це робота, яка приносить задоволення".

Джерело: Мovieweb