sonyazhytkova .5 марта, 2025 6

Актор поділився загадковим дописом в Instagram, де розповів про свої майбутні проєкти, згадавши про "Планету Ікс" – рідну домівку деревоподібних гуманоїдів.

"Disney хоче свою Планету Ікс! Дехто каже, що це найбільш очікуваний фільм Marvel, ха-ха. Стрічка, де Ґрут повертається додому", – написав Дізель.

Останнього разу ми бачили Ґрута у "Вартових Галактики 3", а до цього він отримав власний серіал короткометражок "Я є Ґрут" на Disney+. Тож можливий проєкт може бути як повнометражним фільмом, так і новою серією коротких історій.

Однак жодних офіційних підтверджень поки що немає. Чи справді Marvel готує масштабне повернення улюбленого гуманоїда? Схоже, відповідь криється у трьох простих, але таких важливих словах... "Я є Ґрут"

Джерело: Gamesradar