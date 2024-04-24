sonyazhytkova .24 апреля, 2024 6

Номінант на премію BAFTA долучається до ансамблю акторів у новому телесеріалі, створеному Гремом Роландом і ДжейДі Діллардом, які вже відомі своїми роботами над проєктами "Tom Clancy’s Jack Ryan" і "The Outsider".

У серіалі "Neuromancer" розповідається історія Кейса (зіграного Тернером), вправного хакера, який опиняється в середині цифрової інтриги та кримінальних справ, разом зі своєю партнеркою Моллі - смертоносною вбивцею. Їх завдання - розкрити таємниці корпоративного імперіуму через викрадення важливих даних.

"Neuromancer" - перша книга з трилогії "Спрол" Вільяма Гібсона, яка отримала престижні літературні нагороди, включаючи премії Небули, Філіпа К. Діка та Г'юго. Серіал буде спільним проєктом Skydance Television, Anonymous Content і Apple Studios. Режисером першого епізоду стане ДжейДі Діллард.

Виробництвом "Neuromancer" займуться Skydance Television, Anonymous Content і DreamCrew Entertainment Дрейка.

Джерело: Deadline