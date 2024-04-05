sonyazhytkova .5 апреля, 2024 13

Під час інтерв'ю для GQ Hype акторка розповіла, що ніколи не отримувала пропозиції з'явитися в мультивсесвіті "Додому шляху нема", який об'єднав би її з Пітером Паркером/Людиною-павуком Тобі Магвайером.

Незважаючи на те, що її не запросили, вона б залюбки повернулася до ролі Мері Джейн Вотсон та з великим задоволенням зайнялася б новим поглядом на їхню зустріч з Магвайером. Актриса висловила бажання зняти щось у стилі незалежного кіно, де вони з Тобі створили б абсолютно новий супергеройський фільм.

"Людина-павук: Додому шляху нема" спричинив неймовірний ажіотаж перед виходом через поширені спекуляції щодо можливого повернення Тобі Магвайера та Ендрю Гарфілда у ролі Пітера Паркера. Ця гіпотеза базувалася на складному мультивсесвітному сюжеті стрічки та появі Альфреда Моліни та Макса Ділона у ролі Доктора Отто Октавіуса та Електро відповідно. Шанувальники були більш ніж впевнені у появі відомих павуків, хоча обидва актори утримувалися від коментарів до широкого випуску кінокартини.

Хоча Крістен Данст і Емма Стоун не отримали офіційного запрошення, вони були у розгляді для залучення до фільму. Проте ця ідея була скасована, що стало відомо з книги "MCU: Панування Marvel Studios" від Джоанни Робінсон, Дейва Гонзалеса і Гевіна Едвардса. Сценаристи "Додому шляху нема" Сомерс і МакКенна дійсно розглядали варіанти, що включали Данст у ролі Мері Джейн Вотсон, Стоун - у ролі Гвен Стейсі, а також Саллі Філд у ролі тітки Мей. Однак ці персонажі були видалені зі сценарію через вирішення, що історія вже перевантажена.

У своєму останньому виступі як Мері Джейн Вотсон у "Людина-павук 3" 2007 року, Данст визнала, що готова була повернутися до супергеройського кіно з мотивів фінансової вигоди. Вона сказала: "Тому що за це платять багато грошей, і у мене двоє дітей, і я підтримую свою матір. Ось для цього люди і грають у таких фільмах!".

Джерело: Мovieweb