sonyazhytkova .13 мая, 2025 9

Трейлер нового французького бойовика "Повний нокаут" обіцяє глядачам напружену драму, карколомні погоні та боротьбу за життя на вулицях Марселя. У головній ролі — зірка UFC Сиріл Ган.

Минуло три роки після фатального бою в октагоні, де професійний боєць ММА Бастієн (Сиріл Ган) випадково вбив суперника. З тих пір він живе в ізоляції, уникаючи публічності й покути провину. Але минуле знаходить його знову: до нього звертається вдова загиблого, аби врятувати її зниклого сина Лео (Малеом Пакен), підлітка, який потрапив у темні нетрі північного Марселя.

Бастієн вирушає на пошуки й дорогою об'єднується з молодою, безстрашною поліцейською Кензою (Аліс Белаїді), яка веде власну війну проти нових кримінальних босів міста. Ризики зростають з кожною годиною, адже Лео — у смертельній небезпеці. У цій боротьбі часу обмаль, а помилок бути не може.

Сиріл Ган, чемпіон UFC, дебютує у великому кіно з вибуховою силою. До нього приєднується харизматична Аліс Белаїді ("План серця") та юний талант Малеом Пакен ("Прощавай, дурні"). Режисером стрічки виступив Сільвен Вайсс, який раніше працював у жанрі документалістики, але цього разу занурився в атмосферу гостросюжетного неонуару з елементами бойовика.

Зйомки проходили у справжніх районах Марселя, де актори працювали без дублерів. Сиріл Ган сам виконував усі бойові сцени, а одна з погонь на дахах знімалась з дрона в режимі одного дубля — сцена вже вважається однією з найяскравіших у французькому кіно цього року.

У новому трейлері кипить напруга, кожен кадр — це вибух емоцій і адреналіну. Бійці, які не мають права на другий шанс, і бандити, що грають без правил. "Повний нокаут" — це не просто екшн, це бій за спокуту… і виживання. Прем’єра фільму на Netflix запланована на 12 липня 2025 року.