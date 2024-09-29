sonyazhytkova .29 сентября, 2024 9

Готуючись до ролі Лайла Менендеса у серіалі "Monsters", актор зосередив свою увагу на "масці", яку батько Лайла, Хосе, змусив його носити в період, коли той почав втрачати волосся.

Цю "маску" Чавес називає знаменитим париком Лайла, який колишній автор Vanity Fair Домінік Данн описував як "сучасний парик або перуку, чи навіть заміну волосся". Цей атрибут став "постійним реквізитом" під час судового процесу, майже так само важливим, як два відсутні дробовика Mossberg 12-го калібру, які брати використали для вбивства своїх батьків. Підготовка Ніколаса Олександра Чавеса до ролі Лайла Менендеса у серіалі "Monsters" включала ретельне вивчення цієї "маски", яку батько Лайла, Хосе, змусив його носити в часи, коли той почав втрачати волосся.

"Я насправді сприймав цей парик як певну маску", – ділиться Чавес у бесіді з Deadline. "Це не те, що він сам на себе накладає; це нав'язано його батьком, який встановлює стандарт досконалості, якого Лайл змушений дотримуватися. Ця маска приховує глибоко поранену дитину, яка проявляється в четвертій серії".

Перед тим як втілити свою роль, Чавес уважно вивчав матеріали про родину Менендес і проводив власні дослідження в Лос-Анджелесі.

"Працюючи над проєктом про братів Менендес, особливо у Лос-Анджелесі, де вони жили, ти зустрічаєш багатьох людей, які мають близькі зв’язки з тими, хто безпосередньо спілкувався з ними", – зазначає Чавес. "Це було цікаво, адже кілька людей, з якими я зустрічався, сказали мені, що могли зрозуміти, що Лайл носить парик. Коли ти носиш парик, це супроводжується певною поведінкою. Ти намагаєшся тримати голову під певним кутом, можливо, навіть підсвідомо, щоб зберегти дистанцію між париком та людиною, з якою розмовляєш".

Четверта серія "Kill or Be Killed" намагається пояснити причини появи незручного парика. У ній Лайл відкриває адвокатам, що його батько, зіграний Хав'єром Бардемом, знущався над ним. Після цього в душі Лайл усвідомлює, що втрачає волосся, і Хосе відводить його до фахівця для підбору парика.

Хосе стверджує, що Лайлу необхідно добре виглядати, якщо він хоче досягти успіху в бізнесі чи політиці.

Хоча в обмеженій серії не уточнює причини, Чавес вважає, що втрата волосся Лайла, ймовірно, була наслідком великого стресу. За його словами, коли елементи самоідентифікації починають розпадатися, це виводить на поверхню глибокі внутрішні проблеми.

У серії "Monsters" Кітті зриває парик Лайла під час сімейної сварки за обіднім столом, що призводить до того, що брати відверто обговорюють знущання з боку батька. Цей драматичний момент став ключовим у їхньому усвідомленні причин, які спонукали їх до жахливого рішення розправитися з батьками. Така відвертість і емоційний заряд сцен виявляють глибокі травми, які переслідували братів все їхнє життя.

Джерело: Deadline