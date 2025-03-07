sonyazhytkova .7 марта, 2025 15

До акторського складу приєдналися також Тео Ю ("Минулі життя", "Новобранець") та Ізабел Мей ("1883").

Продюсерами стрічки виступають Чад Стахелскі, Алекс Янг і Джейсон Шпіц із компанії 87Eleven у співпраці з Lionsgate. Режисером фільму стане Такасі Дошер, який також написав сценарій, а зйомки стартують у червні.

"Karoshi" описують як корпоративний трилер із самурайськими мотивами, однак деталі сюжету та ролей Синтія Еріво, Тео Ю та Ізабел Мей поки що тримають у секреті.

Еріво зараз переживає надзвичайно насичений період у кар’єрі. Після зйомок у двох частинах мюзиклу "Wicked" Джона М. Чу вона приєдналася до другого сезону "Poker Face", де зіграє одразу шістьох персонажів. Також нещодавно випустила сингл "Replay", що увійде до її майбутнього альбому. А в листопаді 2025 року на великі екрани вийде "Wicked: For Good" — завершення грандіозної адаптації книги Грегорі Маґвайра.

Крім того, акторка бере участь у створенні екранізації бестселера "Діти крові та кістки" Томі Адеємі, де зіграє Адміралку Каеа. Разом із нею у фільмі з’являться Тусо Мбеду, Аманадла Стенберг, Віола Девіс та Ідріс Ельба.

З огляду на зірковий склад і незвичний сюжет, "Karoshi" має всі шанси стати одним із найяскравіших екшн-фільмів майбутнього. Чекаємо на нові подробиці!

Джерело: Deadline