sonyazhytkova .7 апреля, 2025 12

Мануель Масальва, якого глядачі знають за роллю Рамона Арельяно Фелікса у "Нарко: Мексика", потрапив до лікарні у важкому стані після зараження небезпечною бактерією. Актор наразі перебуває у медикаментозній комі, його родина та друзі закликають до підтримки.

Мексиканський актор, перебуває у критичному, але стабільному стані після того, як під час подорожі до Філіппін підхопив надзвичайно агресивну бактерію. Мануель Масальва наразі госпіталізований у Дубаї.

Менеджер актора, Хайме Харамільйо Еспіноза з агентства JIM Management, розповів Los Angeles Times, що наприкінці березня лікарі провели термінову операцію після виявлення інфекції, яка вже встигла уразити легені. Зараз Мануель отримує потужну антибіотикотерапію, і медики фіксують певне покращення функцій легень.

Друзі Мануеля Масальви не сидять склавши руки — вони роблять усе можливе, аби підтримати актора і його родину у боротьбі з важким випробуванням. Актор Маріо Моран, запустив збір коштів через GoFundMe, адже витрати на лікування в іншій країні виявилися надзвичайними.

У дописах у соцмережах він ділиться надією і подякою всім, хто вже відгукнувся. Стан Мануеля залишається нестабільним, але він продовжує отримувати інтенсивну терапію, і кожен новий день — це крок у невідомість.

Масальва прославився завдяки ролі в "Нарко: Мексика", де з'явився поруч із такими зірками, як Дієго Луна, Майкл Пенья та Bad Bunny. У його фільмографії — популярна теленовела "La Rosa de Guadalupe", драма "La Guzmán" та майбутній серіал Netflix "The Gringo Hunters", що зараз перебуває в постпродакшні.

Та сьогодні на передньому плані — не кар’єра, а боротьба за життя. І лише час покаже, чи зможе ця історія мати щасливий фінал.

Джерело: Deadline