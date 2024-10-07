sonyazhytkova .7 октября, 2024 11

Британська акторка, яка виконує роль Ясмін — спадкоємиці видавничого бізнесу, що стала фінансовим аналітиком, зізналася, що тепер більш свідомо підходить до зйомок відвертих сцен.

В інтерв'ю для газети The Times, Абела поділилася своїми думками про інтимність на екрані:

"Я розумію, що це частина шоу. Проте зараз я стала уважніше ставитися до того, що саме показується. У перших двох сезонах мене не турбувала оголеність — якщо це було в контракті, я це виконувала. Це було частиною характеру Ясмін, яка завжди почувалася вільною і розкутою. Для мене це не мало великого емоційного навантаження".

Вона також додала, що зараз більш обережно ставиться до повторення таких сцен: "Я почала більше задумуватися над тим, як часто це відбувається і які наслідки це може мати. Тепер я розумію, що маю право висловлювати свої побажання. Наприклад, можна знімати сцену з мого боку, і глядачі зрозуміють, що я оголена, не показуючи все напряму".

Маріса Абела, котра також виконала роль Емі Вайнгауз у фільмі Back to Black, що розповідає про трагічну долю співачки, вважає, що серіал "Індустрія" достовірно відтворює реалії свого середовища, з усіма його ексцесами — від надмірних фінансових потоків і вживання наркотиків до незаконних зв’язків.

"Гроші, влада і секс часто йдуть пліч-о-пліч. Коли ти цілий день працюєш з сотнями мільйонів фунтів, заробляєш величезні бонуси й постійно перебуваєш у середовищі, де відбуваються дикі вечірки, рано чи пізно межа між професійними і особистими стосунками стирається. І коли перед тобою з'являється заборонена кнопка, інстинкт завжди тягне її натиснути", — додала акторка.

Джерело: Deadline