sonyazhytkova .10 января, 2024 8

Актриса Кейтлін Девер, відома своїми ролями у фільмах "No One Will Save You" та "Booksmart", офіційно призначена для головної ролі в другій частині "The Last of Us".

Протягом останніх місяців ходили чутки щодо цієї ролі, і тепер Кейтлін остаточно вибрана для цього образу, що робить її ключовою фігурою у другому сезоні цього популярного серіалу, виробництво якого розпочнеться у лютому.

За інформацією від THR, характеристика персонажу Аббі прозвучала наступним чином: "Аббі - сильний воїн, чиє чорно-біле бачення світу викликає сумніви, коли вона бажає помститися за тих, кого вона любила".

"Наш відбір акторі для другого сезону абсолютно такий самий, як і для першого: ми ретельно підбираємо висококласних акторів, які можуть передати сутність персонажів з вихідного матеріалу", - поділилися шоураннери Крейг Мазін і Ніл Друкманн у спільній заяві. "Ніщо не має більшого значення, ніж талант, і ми раді мати в складі визнану актрису, таку як Кейтлін, поруч з Педро [Паскалем], Беллою та іншими членами нашої родини".

Звіти про те, що HBO шукає актора для ключового персонажу другого сезону "The Last of Us", Аббі, з'явилися наприкінці минулого року. І, схоже, чутки про те, що продакшн звернувся до одного з улюблених акторів фанатів для цієї ролі, виявилися правдою.

Це відбулося після завершення страйку акторів, коли AMPTP та SAG-AFTRA уклали історичний контракт з акторським союзом. Багато проєктів, які були призупинені через конфлікт, тепер знову відновилися і незабаром розпочнуть зйомки.

Наступна частина улюбленої адаптації популярної відеогри буде не тільки поверненням Белли Рамсі у ролі Еллі та Педро Паскаля у ролі Джоеля, але й представить ключового персонажа з другої гри - Аббі, антагоністку, на якій буде зосереджено багато нових епізодів серіалу.

Обережно СПОЙЛЕР! У грі "The Last of Us" розкривається, що Аббі – дочка лікаря, якого Джоел убиває, рятуючи Еллі. Зараз вона прагне помститися за втрату. Другий сезон серіалу обіцяє зафіксувати подорожі Аббі та Еллі, які стоячи на захисті своїх цінностей, опиняються в протилежних положеннях.

Джерело: Мovieweb