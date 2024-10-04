sonyazhytkova .4 октября, 2024 6

Рейчел Зеглер поділилася подробицями своєї ролі у спірному римейку, який вже став одним з найобговорюваныших екранізацій від Disney.

Акторка розповіла про змінену історію походження персонажа, яка дозволила прибрати з ремейку відому фразу "шкіра біла, як сніг", що була в анімаційній класиці 1937 року. Окрім дискусій навколо зображення гномів та позицій головних актрис щодо конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, в мережі не припиняються суперечки про те, що Зеглер була обрана на роль, яка історично асоціювалася з кольором шкіри героїні.

У нещодавньому інтерв’ю для Variety Рейчел пояснила, що насправді нічого кардинально не змінилося в образі персонажа. Творці фільму звернулися до менш відомої версії "Білосніжки", яка існувала ще до того, як Disney адаптував казку. Вона зазначила:

"Ми спиралися на одну з версій історії, де Білосніжка вижила після снігової бурі, коли була ще немовлям. Король і королева назвали її Білосніжкою, щоб вшанувати її силу і стійкість. Одним із головних меседжів нашого фільму для молоді є нагадування про те, наскільки вони насправді сильні".

У кіноіндустрії, де актори постійно перевтілюються у нових персонажів і змінюють свій образ, все частіше виникають питання щодо відповідності акторів певним ролям. Рейчел Зеглер неодноразово стикалася з критикою за своє призначення на роль Білосніжки, проте продовжує відстоювати свою правоту, незважаючи на те, що мова йде про вигаданого героя, а не історичну постать.

Попри критику, багато хто формує свою думку про новий фільм, орієнтуючись на трейлер і ностальгію за оригінальною стрічкою, проте справжній вердикт стане відомим лише після прем'єри, яка запланована на 21 березня 2025 року.

Джерело: Мovieweb