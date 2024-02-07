sonyazhytkova .7 февраля, 2024 9

Фільм тепер знаходиться під керівництвом студії Sony і актор заявив, що він "готовий" повернутися до догоочікуваного продовження.

Мерфі, який отримав номінацію на премію "Оскар" за кращу чоловічу роль за свою гру в минулорічному фільмі "Оппенгеймер", обговорював популярність першої стрічки у рамках програми Розмови Фонду SAG-AFTRA та сказав: "Я готовий", коли його запитали, чи повернеться він до світу зомбі для "28 Days Later".

Хоча режисер Денні Бойл та сценарист Алекс Гарланд повертаються для сиквелу, деталі ще залишаються невідомими. Під час обговорення, Мерфі висловив свою готовність знятися у продовженні, актор зізнався, що спочатку не розумів, що "28 Days Later" - це фільм про зомбі, і висловив вдячність Бойлу та Гарланду за відновлення жанру:

"На жаль, спочатку я не розумів, що ми знімаємо фільм про зомбі. Це стало очевидним у той період, коли на фоні поширення вірусу SARS виникли панічні настрої і ситуація з 'повітряною злістю'. Тож, я ніколи не мав усвідомлення, що це був фільм про зомбі. І я вдячний за те, що не переглянув фільми Ромеро, оскільки тоді я не розумів, наскільки вони були важливі".

"Перед '28 Days Later' не було так багато фільмів про зомбі - це був дещо забутний жанр. Так що Денні та Алекс зробили перезапуск" - додав актор.

Sony тепер має права на "28 Days Later", у якому Денні Бойл і сценарист Алекс Гарланд повертаються. Фільм буде безпосереднім продовженням оригіналу, і також планується друга частина. Очікується, що Бойл зрежисує першу частину, а Гарланд напише сценарії для обох, повертаючи глядачів у світ, знесиленний смертельним вірусом. Новий сиквел може стати початком нової трилогії.

Додаткові деталі угоди, укладеної з Sony, залишаються невідомими, але звіт вказує на те, що кожна частина "буде мати бюджет у межах 60 мільйонів доларів".

Джерело: Мovieweb